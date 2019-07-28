В Приамурье из-за паводка подтоплены 126 ЛЭП

В Амурской области паводковая вода подтопила ещё 23 воздушных линии электропередачи, таким образом, число подтопленных опор ЛЭП возросло до 126. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Амурских электрических сетей (филиал АО «ДРСК»).

«На 18:00 (12:00 мск) 28 июля подтоплены 126 воздушных линии электропередачи (более 3400 опор стоят в воде), одна подстанция 35/10 и 41 ТП 10/0,4 кВ2», — говорится в тексте.

По прогнозу МЧС России, при прохождении гребня паводка существует риск подтопления ещё 14 трансформаторных подстанций и четырёх воздушных ЛЭП.

Отмечается, что представители Амурских электрических сетей оперативно реагируют на сложившуюся в регионе ситуацию.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологическая ситуация на подтопленных паводком территориях Амурской области и в целом по региону стабильная.

URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе заявили о готовности оказать помощь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.