Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Приамурье
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«Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и ОРВИ не превышает среднемноголетний уровень, характерный для текущего времени года», — указывается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в пунктах временного размещения проводится фагирование эвакуированных против дизентерии, сальмонеллёза, брюшного тифа.
Ранее более 1100 человек эвакуировали из Мазановского района Приамурья из-за паводков.
25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.