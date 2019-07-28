Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Приамурье

Эпидемиологическая ситуация на подтопленных паводком территориях Амурской области и в целом по региону стабильная. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

«Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и ОРВИ не превышает среднемноголетний уровень, характерный для текущего времени года», — указывается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в пунктах временного размещения проводится фагирование эвакуированных против дизентерии, сальмонеллёза, брюшного тифа.

Ранее более 1100 человек эвакуировали из Мазановского района Приамурья из-за паводков.

25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.