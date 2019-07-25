Владелец, директор лагеря и сотрудник МЧС: суд на два месяца арестовал подозреваемых по делу о пожаре в «Холдоми»

Суд в Хабаровском крае отправил под арест владельца турбазы «Холдоми» Виталия Бурлакова, директора палаточного лагеря на её территории Максима Кузнецова и главу отдела по надзору и профилактике районного управления МЧС Эдуарда Новгородцева. Они проходят по уголовному делу о пожаре в детском лагере, в результате которого погибли четыре ребёнка. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за вещей, упавших на обогреватели, установленные внутри палаток. В регионе объявлен трёхдневный траур.

Районный суд посёлка Солнечный (Хабаровский край) на два месяца арестовал владельца турбазы «Холдоми» Виталия Бурлакова, директора палаточного лагеря, размещённого на её территории, Максима Кузнецова и главу надзорного отдела районного МЧС Эдуарда Новгородцева. Ранее в палаточном лагере произошёл пожар, в результате которого погибли четыре ребёнка, ещё четверо детей и пять взрослых получили различные травмы.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), а также ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По предварительной информации СК, в июле проводились учения, в ходе которых Новгородцев заметил нарушения противопожарных норм при размещении детей в палатках, однако не предпринял действий по их исправлению. Бурлаков и Кузнецов, в свою очередь, также не сделали ничего для обеспечения противопожарной безопасности, отмечают следователи.

О противопожарной безопасности в лагерях

МЧС предложило расширить требования по пожарной безопасности в отношении палаточных лагерей после пожара в «Холдоми».

«Министерство выступило с инициативой дополнить постановление правительства «О противопожарном режиме» отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, а также разработать свод правил «Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

Ранее глава министерства Евгений Зиничев анонсировал внеплановые проверки в остальных оздоровительных лагерях и базах отдыха. Он подчеркнул, что они не должны проводиться только для формальности.

Об аналогичных проверках известил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Краснодарском крае внепланово проверят абсолютно все детские лагеря. Трагические события в Хабаровском крае, в палаточном городке, показали, что мы не всегда готовы к нештатным ситуациям. Но когда речь идёт о жизнях детей, компромиссов быть не может. Я выражаю соболезнования семьям погибших детей — это самое страшное, что может быть для родителей», — сказал он.

«Палатки сгорели молниеносно»

Напомним, пожар в детском палаточном лагере на территории комплекса «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля. Всего на тот момент там отдыхали 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Возгорание произошло в районе 02:30, а потушили пожар к 04:46. Сгорели 20 из 26 палаток.

При этом «Холдоми» имел разрешение размещать детей в стационарных помещениях, а не в палатках, сообщила руководитель регионального отделения Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

«Разрешение на пребывание детей в летнем лагере выдано в октябре прошлого года. После этого в феврале проходила плановая проверка. Следующая должна была пройти в августе», — сказала она в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Хабаровского края.

Согласно реестру региональных оздоровительных учреждений, «Холдоми» должен иметь 450 мест в помещениях. Однако в корпусах разместился только 61 человек, а 189 детей находились в палатках. По мнению властей, причиной возгорания могло стать падение личных вещей на обогреватели, которые находились в палатках.

«В палатках были обогреватели типа «ветерок», с помощью которых, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на «ветерок». По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно», — сказали в правительстве края.

Кроме того, сами палатки были расположены слишком близко одна к другой, подчеркнули в руководстве региона. Однако опрошенный RT мальчик — очевидец событий, рассказал, что обогреватели на ночь выключали.

Также по теме «Палатки сгорели молниеносно»: власти Хабаровского края назвали предполагаемую причину пожара в лагере «Холдоми» Причиной пожара в детском лагере в Хабаровском крае могло стать упавшее на обогреватель полотенце, заявили в администрации региона. В...

«Вижу в окно — что-то горит. Соседняя палатка. Да, у нас были (обогреватели. — RT), но мы перед сном их отключали… Когда мы уходили, я посмотрел назад, а там только палатка горела», — сказал он.

По данным ТАСС, полученным от источника в правоохранительных органах, в лагере были установлены палатки «Памир-30», имеющие сертификаты о соответствии требованиям пожарной безопасности. Однако, как отметил собеседник агентства, на самом деле они были изготовлены из другого материала, не указанного в документе.

«По предварительной информации, палатки не соответствовали этому сертификату: они были сделаны из горючего материала, моментально разгорелись и выгорели практически дотла», — сказал источник.

Власти объявили трёхдневный траур с 24 июля. Также семьям погибших выплатят компенсации в размере 1 млн рублей и выделят по 200 тыс. рублей на организацию похорон. По 200 тыс. рублей выделят также тем семьям, в которых дети получили лёгкий вред здоровью, и по 400 тыс. — если был причинён средний или тяжкий вред.

«Дружить он умел по-настоящему»

Среди погибших — десятилетний Алексей Мартыненко, который до конца помогал другим детям выбраться из горящих палаток. Его учительница в разговоре с RT охарактеризовала его как очень способного и ответственного ребёнка.

«Лёша — мальчик ответственный и не по годам серьёзный, самостоятельный. Не было никогда такого, чтобы он, например, не выполнил домашнее задание или не был готов к уроку. Он был такой правдоруб, то есть он всегда говорил то, что думал. Но в то же время он был очень умным мальчиком. Таких детей гениальных, математического склада ума, наверное, были единицы в моей практике. Все математические олимпиады сложного уровня он решал, был победителем школьной олимпиады по математике. В классе он общался со многими ребятами, но друг у него был один-единственный, с которым он, наверное, делился своими тайнами, секретами какими-то. Ссор у них никогда никаких не происходило. Дружить он умел по-настоящему», — сказала она.

В сети есть петиция с призывом посмертно наградить Лёшу Мартыненко званием Героя России. Представить его к государственной награде призвал и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

«Десятилетний мальчик Алексей Мартыненко, который погиб, самоотверженно спасал или пытался спасти детей, которые находились в палатке. Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребёнок, когда шёл в эту палатку. Если кто-то, а тем более ребёнок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку», — цитирует губернатора ТАСС.