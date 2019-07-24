В правительстве Хабаровского края началась проверка после ЧП в лагере

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после пожара в палаточном лагере, жертвами которого стали четверо детей, инициировал внутреннюю служебную проверку среди чиновников, ответственных за организацию детского летнего отдыха.

Как передаёт Интерфакс, об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко.

Конкретные фамилии она не назвала, отметив лишь, что проверять будут «всех, кто так или иначе отвечает за организацию летнего отдыха детей».

Ранее краевые власти ввели режим чрезвычайной ситуации в границах комплекса «Холдоми», на территории которого погибли дети.

Пожар в палаточном лагере произошёл ночью 23 июля.