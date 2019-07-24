Режим ЧС ввели в районе лагеря «Холдоми» после гибели детей

Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации в границах комплекса «Холдоми», на территории которого погибли дети в результате пожара в палаточном лагере.

«Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в Солнечном районе в границах туркомплекса «Холдоми» режима чрезвычайной ситуации. Деятельность лагеря, где накануне при пожаре погибли дети и который — несмотря на рекомендации врачей и органов власти — продолжал работать, временно приостановлена», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Отмечается, что руководству лагеря ранее рекомендовали приостановить летнюю смену, но администрация обосновала отказ тем, что лагерь частный.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса произошёл ночью 23 июля, сгорело более 20 палаток. Четверо детей погибли.

В рамках уголовного дела о пожаре в лагере задержали главу отдела надзорной деятельности районного управления МЧС по Хабаровскому краю, которого подозревают в халатности.

Как сообщили власти, причиной пожара могло стать то, что на один из обогревателей, установленных в палатках, упало полотенце или платье.