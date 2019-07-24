Режим ЧС ввели в районе лагеря «Холдоми» после гибели детей

Короткая ссылка
Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации в границах комплекса «Холдоми», на территории которого погибли дети в результате пожара в палаточном лагере.
Режим ЧС ввели в районе лагеря «Холдоми» после гибели детей
  • © СУ СК России по Хабаровскому краю

«Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в Солнечном районе в границах туркомплекса «Холдоми» режима чрезвычайной ситуации. Деятельность лагеря, где накануне при пожаре погибли дети и который — несмотря на рекомендации врачей и органов власти — продолжал работать, временно приостановлена», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Отмечается, что руководству лагеря ранее рекомендовали приостановить летнюю смену, но администрация обосновала отказ тем, что лагерь частный.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса произошёл ночью 23 июля, сгорело более 20 палаток. Четверо детей погибли.

В рамках уголовного дела о пожаре в лагере задержали главу отдела надзорной деятельности районного управления МЧС по Хабаровскому краю, которого подозревают в халатности.

Как сообщили власти, причиной пожара могло стать то, что на один из обогревателей, установленных в палатках, упало полотенце или платье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить