Власти Хабаровского края назвали возможную причину пожара в лагере

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Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, в результате которого погибли четыре ребёнка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.
Власти Хабаровского края назвали возможную причину пожара в лагере
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как передаёт РИА Новости, на месте ЧП побывали представители краевого правительства. 

«В палатках были обогреватели типа «ветерок», которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на «ветерок». По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно», — сказали в кабмине.

Там отметили, что из слов очевидцев и видеокадров следует, что палатки горели как факел, огонь поднимался на высоту 15 метров.

Кроме того, чиновники проинформировали, что у палаток был очень сложный замок, который ребёнок в темноте за десять минут открыть не может. 

Ранее сообщалось, что лагерь закроют.

Также стало известно, что состояние двух пострадавших мальчиков оценивается как удовлетворительное.

Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля. Всего в нём находилось 189 детей.

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