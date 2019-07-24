В Хабаровском крае рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в лагере детей

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Состояние двух мальчиков, обратившихся за медицинской помощью после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Двое детей с отравлением угарным газом доставлены в детскую краевую больницу. Их состояние оценивают как удовлетворительное», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы. Их доставили в город вертолётом.

Ранее в рамках уголовного дела о гибели детей в результате пожара в Хабаровском крае были задержаны директор лагеря и глава организации, которой он принадлежит.

Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей, четверо из них погибли.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в хабаровском детском лагере «Холдоми».

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