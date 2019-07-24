В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП
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«На сегодня район принял решение закрыть лагерь. Дети организованно вывозятся», — цитирует министра Интерфакс.
По её словам, на месте работают 11 психологов, которые помогают эвакуировать детей из лагеря.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в свою очередь, поручил подготовить постановление о закрытии детского лагеря.
Ранее сообщалось, что состояние двух пострадавших при пожаре мальчиков оценивается как удовлетворительное.
Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей.
СК возбудил уголовное дело по двум статьям.
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН, комментируя ЧП в палаточном лагере в Хабаровском крае, заявил, что подобные ситуации должны купироваться на начальном этапе.