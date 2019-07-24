В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП

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Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей. Об этом заявила министр образования региона Алла Кузнецова.
В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

«На сегодня район принял решение закрыть лагерь. Дети организованно вывозятся», — цитирует министра Интерфакс.

По её словам, на месте работают 11 психологов, которые помогают эвакуировать детей из лагеря.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в свою очередь, поручил подготовить постановление о закрытии детского лагеря.

Ранее сообщалось, что состояние двух пострадавших при пожаре мальчиков оценивается как удовлетворительное.

Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей.

СК возбудил уголовное дело по двум статьям.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН, комментируя ЧП в палаточном лагере в Хабаровском крае, заявил, что подобные ситуации должны купироваться на начальном этапе. 

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