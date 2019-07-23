СК проверит действия чиновников в связи с ЧП в лагере под Хабаровском

Следственные органы проверят действия должностных лиц контрольно-надзорных органов, ответственных за обеспечение безопасности в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, в котором ночью 23 июля произошёл пожар.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следствие в рамках расследования тщательно проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за обеспечение безопасности детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков халатности», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Следствие должно установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц.

Ранее в рамках уголовного дела о гибели детей в результате пожара в Хабаровском крае были задержаны директор лагеря и глава организации, которой он принадлежит.

Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей, четверо из них погибли.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в хабаровском детском лагере «Холдоми».