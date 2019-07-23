Двое подозреваемых задержаны по делу о гибели детей в сгоревшем лагере

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Директор лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае и глава организации, которой он принадлежит, задержаны по уголовному делу о гибели детей в результате пожара.
Двое подозреваемых задержаны по делу о гибели детей в сгоревшем лагере
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

«Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь «Холдоми» (учредитель и директор ООО «Экстрим сервис» Виталий Бурлаков), и директор этого лагеря Максим Кузнецов», — отметили в ведомстве.

В настоящее время ведётся допрос подозреваемых.

В результате пожара в детском лагере в Хабаровском лагере погибли четверо детей.

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