Число жертв пожара в детском лагере в Хабаровском крае выросло до трёх

Число погибших в результате пожара в детском лагере в Хабаровском крае возросло до трёх.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти.

«Две девочки скончались. Травмы, не совместимые с жизнью. В реанимации остался один мальчик. За его жизнь борются врачи. Ситуация очень тяжёлая», — сказала пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

Ранее появилась информация, что трое пострадавших при пожаре находятся в коме.

Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей.