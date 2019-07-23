Директор лагеря под Хабаровском рассказал об обстоятельствах пожара

Директор хабаровского детского лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов прокомментировал произошедший пожар.

Об этом сообщает amurmedia.ru.

«Никаких тепловых пушек, открытых обогревательных приборов, открытого огня в палатках не было. Как начался пожар, мы не знаем, и это дело пожарных — разобраться. Пожар начался в третьем часу ночи, и за 10 минут все палатки сгорели. Мы ничего не тушили сами. Всё сгорело моментально, детей еле успели эвакуировать», — рассказал Кузнецов.

По словам директора, в лагере проводились плановые осмотры и были выданы все разрешительные документы Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Кроме того, у палаток был действующий сертификат пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что трое пострадавших при пожаре находятся в коме.

В прокуратуре Хабаровского края заявили, что во всех палаточных лагерях будут проведены проверки.