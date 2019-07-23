В Хабаровском крае проведут проверку всех палаточных лагерей

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В Хабаровском крае организована проверка всех палаточных лагерей на территории региона. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на старшего помощника прокурора края Валентину Глазову.

«Проверка всех палаточных лагерей в Хабаровском крае уже начата. Сейчас прокуроры выясняют, сколько в крае таких лагерей и где они находятся», — указали в ведомстве.

Как уточняется, прокуратурой будет дана оценка законности организации таких лагерей, в том числе обеспечения их пожарной безопасности.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.

По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В результате инцидента три ребёнка пострадали и один погиб.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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