В Хабаровском крае погиб ребёнок из-за пожара в палаточном городке
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«По прибытии первых подразделений установлено, что всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали... один ребёнок погиб», — сказал собеседник.
К настоящему моменту пожар локализован.
Ранее информационное агентство «Невские новости» сообщало, что в Псковской области возбудили уголовное дело по факту гибели трёхлетнего ребёнка при пожаре.