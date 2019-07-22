В Хабаровском крае погиб ребёнок из-за пожара в палаточном городке

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RT
Три ребёнка пострадали и один погиб в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае. Инцидент произошёл на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе.
В Хабаровском крае погиб ребёнок из-за пожара в палаточном городке
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«По прибытии первых подразделений установлено, что всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали... один ребёнок погиб», — сказал собеседник.

К настоящему моменту пожар локализован.

Ранее информационное агентство «Невские новости» сообщало, что в Псковской области возбудили уголовное дело по факту гибели трёхлетнего ребёнка при пожаре.

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