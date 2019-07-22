СК возбудил дело из-за гибели ребёнка при пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребёнка в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности», — указывается в заявлении.

В СК уточняют, что погибшим ребёнком была девочка 2008 года рождения.

Также в ведомстве подтвердили данные о трёх пострадавших детях. В настоящий момент они находятся в больнице.

Ранее три ребёнка пострадали и один погиб в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае. Инцидент произошёл на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе.

В мае URA.RU передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.

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