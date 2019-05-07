В Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре

В Курганской области завели уголовное дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Статья — «Причинение смерти по неосторожности».

Пожар произошёл 4 мая в деревне Ордина. В рамках расследования планируется установить все обстоятельства гибели женщины.

«Также следователем будут проверены действия служб и органов местного самоуправления, ответственных за эвакуацию населения во время пожара», — рассказали в ведомстве.

Ранее progorod43.ru сообщал, что из резервного фонда правительства Кировской области предоставили 1,5 млн рублей пострадавшим при пожарах.