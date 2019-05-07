В Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре
- © sledcom.ru
Статья — «Причинение смерти по неосторожности».
Пожар произошёл 4 мая в деревне Ордина. В рамках расследования планируется установить все обстоятельства гибели женщины.
«Также следователем будут проверены действия служб и органов местного самоуправления, ответственных за эвакуацию населения во время пожара», — рассказали в ведомстве.
Ранее progorod43.ru сообщал, что из резервного фонда правительства Кировской области предоставили 1,5 млн рублей пострадавшим при пожарах.