В Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре

Короткая ссылка
В Курганской области завели уголовное дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре
  • © sledcom.ru

Статья — «Причинение смерти по неосторожности».

Пожар произошёл 4 мая в деревне Ордина. В рамках расследования планируется установить все обстоятельства гибели женщины.

«Также следователем будут проверены действия служб и органов местного самоуправления, ответственных за эвакуацию населения во время пожара», — рассказали в ведомстве.

Ранее progorod43.ru сообщал, что из резервного фонда правительства Кировской области предоставили 1,5 млн рублей пострадавшим при пожарах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить