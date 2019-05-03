В Кировской области из резервного фонда выделили 1,5 млн рублей пострадавшим при пожарах

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Из резервного фонда правительства Кировской области предоставили 1,5 млн рублей пострадавшим при пожарах, сообщает progorod43.ru.
В Кировской области из резервного фонда выделили 1,5 млн рублей пострадавшим при пожарах
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе регионального правительства, средства направлены на осуществление единовременной социальной выплаты. Их получат жители девяти районов, среди которых Даровский, Кильмезский и Нагорский.

Кроме того, это Омутнинский, Опаринский, Слободский, Тужинский, Фаленский и Яранский районы.

Слободский район получит средства на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в квартире жилого дома, повреждённого в результате пожара.

Ранее URA.RU, ссылаясь на прокуратуру, назвало причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.

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