Прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске

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Прокуратура Челябинской области назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра на берегу реки Миасс в столице региона, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске
  • РИА Новости

Инцидент произошёл из-за недостаточного контроля со стороны компании «УралНИИстром».

«В результате бездействия сотрудников подрядной организации, осуществляющей гидроизоляцию фундамента, огневые работы выполнены в непосредственной близости (менее пяти метров) от места хранения горючих материалов», — заявили в прокуратуре.

Там отметили, что это является недопустимым и послужило причиной возгорания.

Генеральному директору компании предложили привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников, которые допустили нарушения.

Возгорание произошло в понедельник, 8 апреля. Пострадавших нет.

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