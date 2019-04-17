Прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске

Прокуратура Челябинской области назвала причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра на берегу реки Миасс в столице региона, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РИА Новости

Инцидент произошёл из-за недостаточного контроля со стороны компании «УралНИИстром». «В результате бездействия сотрудников подрядной организации, осуществляющей гидроизоляцию фундамента, огневые работы выполнены в непосредственной близости (менее пяти метров) от места хранения горючих материалов», — заявили в прокуратуре. Там отметили, что это является недопустимым и послужило причиной возгорания. Генеральному директору компании предложили привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников, которые допустили нарушения. Возгорание произошло в понедельник, 8 апреля. Пострадавших нет.