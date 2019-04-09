Названа предварительная причина пожара на стройплощадке будущего делового центра в Челябинске

Названа предварительная причина пожара на стройплощадке будущего общественно-делового центра в Челябинске, сообщает URA.RU.

«Как рассказали представители субподрядчика, рабочие разогревали битум. Загорелся пеноплекс — утеплитель для фундамента», — заявил помощник прокурора города Константин Калашников.

По его словам, прокуратуре предоставили все необходимые документы.

На стройплощадку представители ведомства приезжали по заданию прокурора области Виталия Лопина, который поручил провести проверку после пожара. Проверку также проводят УМВД Челябинска и Госстройнадзор.

Возгорание произошло в понедельник, 8 апреля. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на заводе в Нижегородской области произошёл пожар.