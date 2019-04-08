На заводе в Нижегородской области произошёл пожар

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В МЧС заявили о возгорании на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области.
На заводе в Нижегородской области произошёл пожар
  • ©52.mchs.gov.ru

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Работники цеха были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений.... Произошло обрушение кровли на площади 20 кв. м», — указывается в заявлении.

Отмечается, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение к настоящему моменту.

«В 15:56 объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 1200 кв. м», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в результате пожара погибших и пострадавших нет.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.

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