Пожар на заводе в Самарской области локализован
- РИА Новости
«Возгорание, произошедшее на вспомогательном объекте Новокуйбышевского завода масел и присадок, оперативно локализовано», — заявили в НЗМП.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
В начале апреля на складе со строительными материалами во Владивостоке произошло возгорание на площади 2 тыс. кв. м.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.