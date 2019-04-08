Пожар на заводе в Самарской области локализован

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Пожар на Новокуйбышевском заводе масел и присадок в Самарской области удалось локализовать, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия.
Пожар на заводе в Самарской области локализован
  • РИА Новости

«Возгорание, произошедшее на вспомогательном объекте Новокуйбышевского завода масел и присадок, оперативно локализовано», — заявили в НЗМП.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

В начале апреля на складе со строительными материалами во Владивостоке произошло возгорание на площади 2 тыс. кв. м.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.

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