Пожар на заводе в Самарской области локализован

Пожар на Новокуйбышевском заводе масел и присадок в Самарской области удалось локализовать, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия.

«Возгорание, произошедшее на вспомогательном объекте Новокуйбышевского завода масел и присадок, оперативно локализовано», — заявили в НЗМП.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

В начале апреля на складе со строительными материалами во Владивостоке произошло возгорание на площади 2 тыс. кв. м.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.