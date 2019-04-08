На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Пожар начался на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, заявили в пресс-службе МЧС России.

«Происходит пожар на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в настоящее время выясняются площадь возгорания и обстоятельства пожара.

В марте на территории Комсомольского НПЗ в Хабаровском крае произошёл пожар.

В Минэнерго России предварительной причиной возгорания назвали прогар змеевика в результате разгерметизации печи.

Межрайонной природоохранной прокуратурой была организована проверка.