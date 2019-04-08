На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Короткая ссылка
Пожар начался на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, заявили в пресс-службе МЧС России.
На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар
  • © РИА Новости

«Происходит пожар на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в настоящее время выясняются площадь возгорания и обстоятельства пожара.  

В марте на территории Комсомольского НПЗ в Хабаровском крае произошёл пожар

В Минэнерго России предварительной причиной возгорания назвали прогар змеевика в результате разгерметизации печи. 

Межрайонной природоохранной прокуратурой была организована проверка

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить