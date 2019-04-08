На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар
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«Происходит пожар на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, в настоящее время выясняются площадь возгорания и обстоятельства пожара.
В марте на территории Комсомольского НПЗ в Хабаровском крае произошёл пожар.
В Минэнерго России предварительной причиной возгорания назвали прогар змеевика в результате разгерметизации печи.
Межрайонной природоохранной прокуратурой была организована проверка.