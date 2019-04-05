Во Владивостоке горит склад на площади 2 тысячи квадратных метров
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Площадь пожара — 2 тыс. кв. м, на складе строительные материалы», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что справиться с огнём в настоящий момент пытается 41 человек, используются 14 единиц техники.
Информации о пострадавших в результате пожара пока нет.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе прекратит свою деятельность весной из-за пожара.