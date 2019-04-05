Во Владивостоке горит склад на площади 2 тысячи квадратных метров

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На складе со строительными материалами во Владивостоке произошло возгорание на площади 2 тыс. кв. м.
Во Владивостоке горит склад на площади 2 тысячи квадратных метров

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    «Площадь пожара — 2 тыс. кв. м, на складе строительные материалы», — сказал собеседник агентства.

    Отмечается, что справиться с огнём в настоящий момент пытается 41 человек, используются 14 единиц техники.

    Информации о пострадавших в результате пожара пока нет.

    В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе прекратит свою деятельность весной из-за пожара.

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