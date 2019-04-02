В Калининграде произошёл крупный пожар в промзоне

На территории промышленной зоны в Калининграде произошёл пожар площадью 1,8 тыс. кв. метров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону Лину Кратюк.

«Площадь возгорания — 1,8 тысячи квадратных метров. Из них 400 квадратных метров — здание, в котором хранились деревянные палеты», — заявили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что также на открытой площадке горят отходы деревообработки.

Согласно предварительной версии, причиной пожара могло стать горение камыша.

По данным МЧС, к ликвидации возгорания привлекли 69 человек и 13 единиц спецтехники.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе прекратит деятельность весной из-за пожара.