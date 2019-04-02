В Калининграде произошёл пожар на заброшенном заводе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексея Баранова.
Отмечается, что пожар начался ещё вечером 1 апреля и в тот же день его удалось локализовать, однако окончательно потушить огонь пожарные не могут до сих пор.
«Сотрудники продолжают заливку, разбор, площадь очень большая», — сказал Баранов.
Как указывает агентство, из-за пожара часть жителей Центрального района Калининграда осталась без света и тепла.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года в связи с пожаром.