В Калининграде произошёл пожар на заброшенном заводе

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В Калининграде произошло возгорание на площади около 1,2 тыс. кв. м на заброшенном заводе «Цепрусс».
В Калининграде произошёл пожар на заброшенном заводе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексея Баранова.

Отмечается, что пожар начался ещё вечером 1 апреля и в тот же день его удалось локализовать, однако окончательно потушить огонь пожарные не могут до сих пор. 

«Сотрудники продолжают заливку, разбор, площадь очень большая», — сказал Баранов.

Как указывает агентство, из-за пожара часть жителей Центрального района Калининграда осталась без света и тепла. 

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года в связи с пожаром.

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