Площадь пожара на складе в Нальчике возросла до 2,5 тысячи квадратных метров

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Площадь пожара в складском помещении кондитерской фабрики в Нальчике увеличилась до 2,5 тыс. кв. м.
Площадь пожара на складе в Нальчике возросла до 2,5 тысячи квадратных метров
  • © МЧСКБР

«По уточнённым данным, площадь пожара — 2,5 тыс. кв. м. Тушение осуществляется по трём боевым участкам», — приводит ТАСС сообщение ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что пострадавший в результате пожара мужчина 1958 года рождения получил ожоги рук и лица — предварительно, первой и второй степени.

Ранее сообщалось, что на кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.

В январе URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.

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