Медики из Москвы помогают с лечением пострадавших при ЧП в Хабаровском крае

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Московские врачи по видеомосту консультируют медиков Солнечной районной больницы Хабаровского края по вопросам лечения детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».
Медики из Москвы помогают с лечением пострадавших при ЧП в Хабаровском крае
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Об этом сообщает amurmedia.ru со ссылкой на министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько.

«Боремся за жизнь детей. Достоверную информацию об их состоянии сообщу позже», — добавил он.

В пресс-службе МЧС уточнили, что всего в результате ЧП пострадали девять человек, один погиб. По словам властей, трое пострадавших детей находятся в коме.

Пожар в детском лагере произошёл во вторник, 23 июля.

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