Медики из Москвы помогают с лечением пострадавших при ЧП в Хабаровском крае
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Об этом сообщает amurmedia.ru со ссылкой на министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько.
«Боремся за жизнь детей. Достоверную информацию об их состоянии сообщу позже», — добавил он.
В пресс-службе МЧС уточнили, что всего в результате ЧП пострадали девять человек, один погиб. По словам властей, трое пострадавших детей находятся в коме.
Пожар в детском лагере произошёл во вторник, 23 июля.