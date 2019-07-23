Медики из Москвы помогают с лечением пострадавших при ЧП в Хабаровском крае

Московские врачи по видеомосту консультируют медиков Солнечной районной больницы Хабаровского края по вопросам лечения детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».

Об этом сообщает amurmedia.ru со ссылкой на министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько.

«Боремся за жизнь детей. Достоверную информацию об их состоянии сообщу позже», — добавил он.

В пресс-службе МЧС уточнили, что всего в результате ЧП пострадали девять человек, один погиб. По словам властей, трое пострадавших детей находятся в коме.

Пожар в детском лагере произошёл во вторник, 23 июля.