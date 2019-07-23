В МЧС назвали возраст детей, пострадавших при пожаре в Хабаровском крае

Дети, пострадавшие в результате пожара в палаточном городке в Хабаровском крае, доставлены в реанимационное отделение Центральной районной больницы в посёлке Солнечный. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В реанимационное отделение Центральной районной больницы в посёлке Солнечный с ожогами госпитализированы три ребёнка 2006-2008 гг. рождения», — указывается в сообщении.

Как указали в ведомстве, в Хабаровске в готовности находится вертолёт территориального центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы.

Ранее три ребёнка пострадали и один погиб в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае. Инцидент произошёл на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

В мае URA.RU передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.