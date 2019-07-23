Работа туркомплекса в Хабаровском крае приостановлена после пожара
«Сейчас работа туркомплекса «Холдоми» приостановлена», — говорится в сообщении.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал экстренно вылетел на место трагедии, где уже работают следственные органы.
Ранее три ребёнка пострадали и один погиб в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.
Пострадавшие в результате пожара дети доставлены в реанимационное отделение, их состояние оценивается как тяжёлое.