В Хабаровском крае рассказали о состоянии пострадавших при пожаре детей
«Трое детей в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Ещё одна девочка была в шоковом состоянии, она отходит от шока», — цитирует его РИА Новости.
По словам Старкова, пострадавшие получили «очень сильные ожоги».
«Они находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких», — добавил он.
Ранее три ребёнка пострадали и один погиб в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.
Как сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха «Холдоми».