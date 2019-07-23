В Хабаровском крае рассказали о состоянии пострадавших при пожаре детей

Пострадавшие в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае дети находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил глава Солнечного района Виктор Старков во время заседания комиссии по ЧС.

«Трое детей в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Ещё одна девочка была в шоковом состоянии, она отходит от шока», — цитирует его РИА Новости.

По словам Старкова, пострадавшие получили «очень сильные ожоги».

«Они находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких», — добавил он.

Ранее три ребёнка пострадали и один погиб в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

Как сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха «Холдоми».