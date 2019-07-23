В Хабаровском крае рассказали о состоянии пострадавших при пожаре детей

Короткая ссылка
Пострадавшие в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае дети находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил глава Солнечного района Виктор Старков во время заседания комиссии по ЧС.

«Трое детей в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Ещё одна девочка была в шоковом состоянии, она отходит от шока», — цитирует его РИА Новости.

По словам Старкова, пострадавшие получили «очень сильные ожоги».

«Они находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких», — добавил он.

Ранее три ребёнка пострадали и один погиб в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

Как сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха «Холдоми».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить