Возбуждено ещё одно дело после пожара в лагере в Хабаровском крае

Следователи возбудили ещё одно уголовное дело после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.

Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — указывается в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В результате пожара на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» три ребёнка пострадали и один погиб. Незначительные повреждения также получили пятеро взрослых.

Пострадавшие в результате пожара дети доставлены в реанимационное отделение, их состояние оценивается как тяжёлое.