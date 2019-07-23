В МЧС уточнили данные о пострадавших при ЧП в лагере под Хабаровском

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Врачи после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае оказали помощь пятерым взрослым. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Пятерым взрослым бригадами медиков помощь была оказана амбулаторно», — указали в ведомстве.

Как уточняется, взрослые получили незначительные повреждения.

Ранее сообщалось, что три ребёнка пострадали и один погиб в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае. 

Инцидент произошёл на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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