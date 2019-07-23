В МЧС уточнили данные о пострадавших при ЧП в лагере под Хабаровском
«Пятерым взрослым бригадами медиков помощь была оказана амбулаторно», — указали в ведомстве.
Как уточняется, взрослые получили незначительные повреждения.
Ранее сообщалось, что три ребёнка пострадали и один погиб в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае.
Инцидент произошёл на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе.
СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».