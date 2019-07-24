Мальчик из лагеря «Холдоми» рассказал подробности о пожаре
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По словам Кости, пожар начался около половины третьего ночи.
«Я спал, потом проснулся. Вижу в окно — что-то горит, соседняя палатка», — рассказал мальчик.
Он подтвердил, что в палатках стояли обогреватели, но сказал, что их отключали на ночь.
«Да, у нас были (обогреватели. — RT), но мы перед сном их отключали», — заявил мальчик.
Костя также объяснил, что его родители купили путёвку именно в палаточный лагерь, а не в корпуса, так как это было дешевле.
«Мы покупали билет в палаточный лагерь, там дома подороже стоили», — сказал он.
По словам мальчика, никто из восьмерых находившихся в его палатке детей не пострадал.
Ранее в рамках уголовного дела о пожаре в лагере задержали главу отдела надзорной деятельности районного управления МЧС по Хабаровскому краю, которого подозревают в халатности.
Как сообщили власти, причиной пожара могло стать то, что на один из обогревателей, установленных в палатках, упало полотенце или платье.
После ЧП было принято решение закрыть детский лагерь.
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.