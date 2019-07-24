Мальчик из лагеря «Холдоми» рассказал подробности о пожаре

Один из детей, находившихся в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, рассказал RT о произошедшем в ночь на 23 июля пожаре, в результате которого погибли четверо несовершеннолетних.

По словам Кости, пожар начался около половины третьего ночи.

«Я спал, потом проснулся. Вижу в окно — что-то горит, соседняя палатка», — рассказал мальчик.

Он подтвердил, что в палатках стояли обогреватели, но сказал, что их отключали на ночь.

«Да, у нас были (обогреватели. — RT), но мы перед сном их отключали», — заявил мальчик.

Костя также объяснил, что его родители купили путёвку именно в палаточный лагерь, а не в корпуса, так как это было дешевле.

«Мы покупали билет в палаточный лагерь, там дома подороже стоили», — сказал он.

По словам мальчика, никто из восьмерых находившихся в его палатке детей не пострадал.

Ранее в рамках уголовного дела о пожаре в лагере задержали главу отдела надзорной деятельности районного управления МЧС по Хабаровскому краю, которого подозревают в халатности.

Как сообщили власти, причиной пожара могло стать то, что на один из обогревателей, установленных в палатках, упало полотенце или платье.

После ЧП было принято решение закрыть детский лагерь.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.