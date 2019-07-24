В Хабаровском крае задержан глава отдела МЧС по делу о пожаре в лагере

Следственный комитет России задержал главу отдела надзорной деятельности районного управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, который подозревается в халатности по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми».

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В отношении задержанного открыто уголовное дело.

«В июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения», — говорится взаявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что все возбуждённые уголовные дела по ЧП объединены в одно производство.

Ранее СК уже возбудил дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В правительстве Хабаровского края сообщили, что возможной причиной пожара могло стать упавшее на обогреватель полотенце.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН, комментируя ЧП, заявил, что подобные ситуации должны купироваться на начальном этапе.

Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля. Всего в нём находилось 189 детей.