В Хабаровском крае задержан глава отдела МЧС по делу о пожаре в лагере
- © МЧС России
Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В отношении задержанного открыто уголовное дело.
«В июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения», — говорится взаявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что все возбуждённые уголовные дела по ЧП объединены в одно производство.
Ранее СК уже возбудил дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
В правительстве Хабаровского края сообщили, что возможной причиной пожара могло стать упавшее на обогреватель полотенце.
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН, комментируя ЧП, заявил, что подобные ситуации должны купироваться на начальном этапе.
Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля. Всего в нём находилось 189 детей.