Семьям погибших в лагере под Хабаровском выплатят по 1 млн рублей

Семьи четырёх погибших при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» получат от властей Хабаровского края по 1 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правительства края Надежду Томченко.

«Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Сейчас в правительстве края готовят все необходимые для этого документы», — сказала она.

Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл в ночь на 23 июля.

В лагере находились 189 детей. Пострадали при пожаре 12 человек.

По факту произошедшего СК возбудил два уголовных дела.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в хабаровском детском лагере «Холдоми».