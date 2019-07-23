Семьям погибших в лагере под Хабаровском выплатят по 1 млн рублей
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правительства края Надежду Томченко.
«Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Сейчас в правительстве края готовят все необходимые для этого документы», — сказала она.
Пожар в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл в ночь на 23 июля.
В лагере находились 189 детей. Пострадали при пожаре 12 человек.
По факту произошедшего СК возбудил два уголовных дела.
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в хабаровском детском лагере «Холдоми».