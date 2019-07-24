Учительница рассказала о характере погибшего в «Холдоми» мальчика

Людмила Викторовна, учительница 4-го класса «Б», в котором учился погибший при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае Лёша Мартынов, рассказала RT о характере мальчика.

«Лёша — мальчик ответственный и не по годам серьёзный, самостоятельный. Не было никогда такого, чтобы он, например, не выполнил домашнее задание или не был готов к уроку. Причём на уроках он всегда был очень внимательный и слушал каждое слово учителя и своих одноклассников. И даже если кто-то ошибался, он всегда говорил правду. Даже если эта правда не всегда была приятной мне или другим, он был такой — правдоруб, то есть он всегда говорил то, что думал», — сказала она.

По словам учительницы, Лёша был очень способным ребёнком.

«Он был очень умным мальчиком. Таких детей, наверное, гениальных, математического склада ума единицы в моей практике. То есть все математические олимпиады сложного уровня он решал, был победителем школьной олимпиады по математике. Ребёнок был одарённый, перспективный», — отметила Людмила Викторовна.

Она рассказала, что он также был надёжным другом.

«В то же время он как друг был надёжный. В классе он общался со многими ребятами, но друг у него был один-единственный, с которым он, наверное, делил свои тайны, секреты какие-то. Ссор у них никогда никаких не происходило. Дружить он умел по-настоящему. Часто бывало, что он просил посадить его с Артуром и обещал, что они не будут разговаривать. И действительно, они садились вместе, он был внимательным на уроках. То есть ему важно было это общение, дружба не только на переменах, но и во время уроков, после уроков. Был ребёнком, на которого можно положиться», — сказала она.

По её словам, она подписала петицию с просьбой присвоить звание Героя России погибшему Лёше.

«11-летний комсомольчанин Алексей Мартыненко, рискуя собственной жизнью, помогал выводить из огня других детей. Это настоящий героизм. Он должен быть награждён званием Героя Российской Федерации посмертно», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми», в результате которого погибли четверо детей, могло стать упавшее на обогреватель полотенце.