Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Он также выразил надежду, что врачи сделают всё необходимое, чтобы обеспечить скорейшее выздоровление пострадавших в этой трагедии.

23 июля произошёл пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса, сгорело более 20 палаток. Согласно последним данным, четверо детей погибли в результате происшествия.

В рамках уголовного дела о пожаре в лагере задержали главу отдела надзорной деятельности районного управления МЧС по Хабаровскому краю, которого подозревают в халатности.

Как сообщили власти, причиной пожара могло стать то, что на один из обогревателей, установленных в палатках, упало полотенце или платье.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН, комментируя ЧП, заявил, что сотрудники лагеря не были готовы к пожару и ими не были соблюдены необходимые меры безопасности.

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