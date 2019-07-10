В рамках поручений президента: ФСИН и СПЧ предложили меры по улучшению условий в СИЗО

ФСИН и СПЧ внесли несколько предложений по улучшению условий содержания в СИЗО в рамках исполнения поручений президента. В частности, авторы инициативы предусмотрели меры, позволяющие добиться соблюдения санитарных норм в изоляторах, камеры которых зачастую переполнены. Кроме того, во ФСИН и СПЧ полагают, что следует запретить заключать под стражу беременных женщин, матерей детей до трёх лет и инвалидов I и II группы (за исключением совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления), а также тех, кто впервые привлечён к уголовной ответственности и проходит по статьям отдельных категорий. Ещё одно нововведение касается принудительной высылки из РФ иностранных граждан.

В рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовили несколько предложений по улучшению ситуации в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ФСИН.

Так, предлагается не заключать под стражу тех, кто впервые привлекается по уголовным статьям отдельных категорий.

«Исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее 5 лет, в целях более широкого применения иных мер пресечения», — говорится в заявлении.

Кроме того, во ФСИН и СПЧ посчитали возможным запретить заключать под стражу некоторые категории граждан (за исключением подозреваемых в совершении тяжких преступлений).

«Установить запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп (за исключением лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений, либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве)», — приводит РИА Новости текст заявления.

Также начальники СИЗО могут отказывать в приёме новых арестантов, которых подозревают в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, если камеры изолятора переполнены. Это позволит соблюдать санитарную норму в 4 квадратных метра на человека, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, срок рассмотрения апелляции могут ограничить шестью месяцами. Предполагается, что для его продления необходимо будет решение суда.

Во ФСИН также предлагают ввести принудительную высылку из России иностранных граждан как основную и дополнительную меру наказания. Это позволит улучшить условия содержания арестантов, убеждены в ведомстве.

Ещё одна мера, заявленная ФСИН, — введение нормы, позволяющей переводить подозреваемых и обвиняемых в ИВС на срок не более 20 суток в пределах населённых пунктов, где расположены изоляторы. Также предусмотрена возможность перевода осуждённого (с его согласия) из СИЗО, где наблюдается дефицит мест, в другой территориальный орган ФСИН. При этом при рассмотрении апелляционной жалобы осуждённый сможет участвовать через видеосвязь.

Отмечается, что Федеральная служба исполнения наказаний не наделена правом законодательной инициативы и не может осуществлять регулирование в своей сфере деятельности.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Поручения президента

Напомним, 20 июня в ходе прямой линии Владимир Путин отметил, что необходимо расширять использование других мер пресечения, помимо заключения под стражу.

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«Вы правы в чём? В том, что нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических правонарушений, — говорил глава государства. — Можно ли использовать в качестве меры пресечения — и более широко это использовать — залог? Можно, и даже нужно. Наряду с домашним арестом, наряду с подпиской о невыезде — всё это нужно шире использовать, я согласен».

Путин подчеркнул, что полностью отказываться от ареста нельзя, так как «богатый человек будет бесконечно откупаться». Позже, по итогам прямой линии, глава государства поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, генпрокурору Юрию Чайке, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе ФСБ Александру Бортникову совместно с Верховным судом проанализировать практику заключения под стражу предпринимателей.

«Совместно с Верховным судом Российской Федерации проанализировать правоприменительную практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, и с учётом ранее данных поручений внести предложения, направленные на устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к указанной категории лиц», — говорится в документе.

Результаты работы по этому направлению должны быть представлены до 1 декабря.