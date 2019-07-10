ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

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ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп. Исключение составят лишь обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях.
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
  • © Руслан Кривобок / РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Предложение было подготовлено по поручению президента России в целях улучшения условий содержания обвиняемых под стражей.

Помимо этого предлагается «исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет, в целях более широкого применения иных мер пресечения». 

По информации ФСИН, в 2016 году в местах лишения свободы находились 1521 беременная женщина (788 в колониях, 733 — в СИЗО). В 2018 году в СИЗО и колониях находились 1269 беременных женщин.

В сентябре «Газета.Ru» со ссылкой на Минюст сообщала, что Федеральная служба исполнения наказаний России вводит повышенные нормы питания для определённых групп осуждённых, обвиняемых и подозреваемых. Документ учитывает рекомендуемые Минздравом нормы лечебного питания для беременных и кормящих женщин. Изменения касаются несовершеннолетних и инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях ФСИН.

Кроме того, особый рацион устанавливается в случае невозможности приготовления горячей пищи.

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