ФСИН вводит повышенные нормы питания для некоторых групп осуждённых и подозреваемых
- РИА Новости
Приказ вступает в силу в воскресенье, 30 сентября. Документ учитывает рекомендуемые Минздравом нормы лечебного питания для беременных и кормящих женщин.
Изменения также затронут несовершеннолетних и инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях ФСИН.
Кроме того, особый рацион устанавливается в случае невозможности приготовления горячей пищи.
Ранее сообщалось, что ФСИН апробирует проект по раздельному содержанию обвиняемых в СИЗО.