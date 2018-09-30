ФСИН вводит повышенные нормы питания для некоторых групп осуждённых и подозреваемых

Федеральная служба исполнения наказаний России вводит повышенные нормы питания для определённых групп осуждённых, обвиняемых и подозреваемых, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минюст.

Приказ вступает в силу в воскресенье, 30 сентября. Документ учитывает рекомендуемые Минздравом нормы лечебного питания для беременных и кормящих женщин.

Изменения также затронут несовершеннолетних и инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях ФСИН.

Кроме того, особый рацион устанавливается в случае невозможности приготовления горячей пищи.

Ранее сообщалось, что ФСИН апробирует проект по раздельному содержанию обвиняемых в СИЗО.