ФСИН вводит повышенные нормы питания для некоторых групп осуждённых и подозреваемых

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Федеральная служба исполнения наказаний России вводит повышенные нормы питания для определённых групп осуждённых, обвиняемых и подозреваемых, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минюст.
ФСИН вводит повышенные нормы питания для некоторых групп осуждённых и подозреваемых
  • РИА Новости

Приказ вступает в силу в воскресенье, 30 сентября. Документ учитывает рекомендуемые Минздравом нормы лечебного питания для беременных и кормящих женщин.

Изменения также затронут несовершеннолетних и инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях ФСИН.

Кроме того, особый рацион устанавливается в случае невозможности приготовления горячей пищи.

Ранее сообщалось, что ФСИН апробирует проект по раздельному содержанию обвиняемых в СИЗО.

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