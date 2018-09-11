ФСИН апробирует проект по раздельному содержанию обвиняемых в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний России апробирует проект по раздельному содержанию подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений отдельно от остальных в следственных изоляторах Москвы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В следственных изоляторах УФСИН России по городу Москве апробируется проект по содержанию подозреваемых, обвиняемых по экономическим преступлениям (в первую очередь предпринимателей), в отдельных корпусах и блоках учреждений», — говорится в тексте.

Отмечается, что данная мера реализуется для того, чтобы исключить контакты данных граждан с лицами, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений неэкономического характера.

Ранее во ФСИН заявили, что российские суды освободили 167 осуждённых по закону о «дне за полтора».