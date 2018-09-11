ФСИН апробирует проект по раздельному содержанию обвиняемых в СИЗО

Короткая ссылка
Федеральная служба исполнения наказаний России апробирует проект по раздельному содержанию подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений отдельно от остальных в следственных изоляторах Москвы.
ФСИН апробирует проект по раздельному содержанию обвиняемых в СИЗО
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В следственных изоляторах УФСИН России по городу Москве апробируется проект по содержанию подозреваемых, обвиняемых по экономическим преступлениям (в первую очередь предпринимателей), в отдельных корпусах и блоках учреждений», — говорится в тексте.

Отмечается, что данная мера реализуется для того, чтобы исключить контакты данных граждан с лицами, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений неэкономического характера.

Ранее во ФСИН заявили, что российские суды освободили 167 осуждённых по закону о «дне за полтора».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить