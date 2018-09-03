Во ФСИН рассказали о выявлении 42 случаев неправомерных действий сотрудников российских колоний
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- РИА Новости
«42 материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключённых. Более предметно даст оценку следствие», — цитирует его ТАСС.
По словам Максименко, ведомство не скрывает установленных в ходе проверочных мероприятий фактов.
20 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело после публикации на сайте «Новой газеты» материала с 10-минутным видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину.
Позднее во ФСИН заявили, что проведут проверку сотрудников исправительных учреждений на знание закона.
Данные мероприятия будут организованы в соответствии с распоряжением директора ФСИН Геннадия Корниенко после ЧП в ярославской колонии №1.