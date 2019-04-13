Во ФСИН заявили о снижении смертности российских заключённых от заболеваний

Курирующий тюремную медицину замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что смертность российских заключённых от заболеваний сократилась за пять лет на 33%.

Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление Максименко сделал по итогам Всероссийского совещания руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы (УИС).

Он привёл также статистику по конкретным заболеваниям. Так, например, смертность от туберкулёза снизилась на 38,6%, от ВИЧ-инфекций — на 24,2%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 1,5%, а от онкозаболеваний — на 5,9%.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что во ФСИН предложили привлечь заключённых к сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов.