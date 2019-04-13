Во ФСИН заявили о снижении смертности российских заключённых от заболеваний

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Курирующий тюремную медицину замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что смертность российских заключённых от заболеваний сократилась за пять лет на 33%.
Во ФСИН заявили о снижении смертности российских заключённых от заболеваний
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление Максименко сделал по итогам Всероссийского совещания руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы (УИС).

Он привёл также статистику по конкретным заболеваниям. Так, например, смертность от туберкулёза снизилась на 38,6%, от ВИЧ-инфекций — на 24,2%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 1,5%, а от онкозаболеваний — на 5,9%.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что во ФСИН предложили привлечь заключённых к сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов.

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