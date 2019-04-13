Во ФСИН заявили о снижении смертности российских заключённых от заболеваний
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление Максименко сделал по итогам Всероссийского совещания руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы (УИС).
Он привёл также статистику по конкретным заболеваниям. Так, например, смертность от туберкулёза снизилась на 38,6%, от ВИЧ-инфекций — на 24,2%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 1,5%, а от онкозаболеваний — на 5,9%.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что во ФСИН предложили привлечь заключённых к сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов.