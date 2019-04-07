Во ФСИН прокомментировали сообщения о запрете йоги в СИЗО

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал сообщения СМИ о возможном запрете йоги в СИЗО.

Как ранее сообщил «Московский комсомолец», в СИЗО планируют приостановить занятия йогой в связи с обращением сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру из-за риска появления «гомосексуальных связей».

«На неделе все эти вопросы урегулируем. Занятия останутся. Мы проводили исследование, и среди тех, кто занимался йогой, резко сократилось количество обращений к врачам. Это очень положительный эффект», — сказал Максименко в беседе с радио «Говорит Москва».

По его словам, кроме йоги в СИЗО могут начать практиковать дыхательную гимнастику цигун.

«Ею весь мир занимается, и вреда от неё никому нет. И к гомосексуализму от неё никого не потянет», — подчеркнул он.

В феврале 2017 года сообщалось, что в омской колонии строгого режима начали перевоспитывать осуждённых с помощью йоги.