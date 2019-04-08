Мизулина назвала фейком сообщения о её просьбе запретить йогу в СИЗО

Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейковыми новостями информацию о том, что она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой запретить йогу в СИЗО.

«Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моём письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований запретить проведение занятий йогой в СИЗО и уж тем более запретить йогу», — рассказала она РИА Новости.

По словам Мизулиной, многие обращения граждан она отправляет в профильные министерства и ведомства, в том числе в Генеральную прокуратуру.

«То, что в данном случае сопроводительное письмо вызвало такую истерию, ничем иным, как сознательной манипуляцией, объяснить не могу», — сказала она.

Мизулина отметила, что планирует обратиться в Роскомнадзор по факту распространения фейковых новостей.

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что Мизулина обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность занятий йогой в московских СИЗО.

После этого замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что данные вопросы будут урегулированы, а занятия йогой в СИЗО останутся, так как оказывают на людей положительный эффект.