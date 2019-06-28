Суд в Москве отказал в получении заключёнными посылок весом более 20 кг

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Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным отказ ФСИН России принимать посылки для осуждённых весом свыше 20 кг. Об этом RT сообщил президент Центра помощи иностранным гражданам (ЦПИГ) Роман Кайфаджян, от имени которого подавался иск.
Суд в Москве отказал в получении заключёнными посылок весом более 20 кг
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По мнению истца, действующие законы позволяют отправлять заключённым посылки весом до 50 кг, однако в ФСИН ограничивают предельный вес отправлений 20 кг. ЦПИГ просил суд обязать ФСИН исполнять действующее законодательство. 

Суд в удовлетворении иска отказал, подчеркнув, что ФСИН не нарушает закон, отказываясь принимать посылки весом более 20 кг, поскольку иное не предусмотрено законом о почтовой связи.

«В решении судьи Рубцовой просто скопирован текст из ответов ФСИН — там даже орфографические и пунктуационные ошибки идентичны, — говорит Кайфаджян. — Кроме того, в решении указано название несуществующего нормативного правового акта — «Правила почтовой связи». Также суд указывает, что статья 90 УИК России содержит отсылочную норму к правовому акту, регулирующему отношения в области почтовой связи.  Это неправда, в чём легко убедиться, просто прочитав статью».

По словам Кайфаджяна, суд незаконно отказал в ознакомлении истца с материалами дела и выдаче протокола судебного заседания.

«Я подал жалобы на неправомерные действия судьи в Замоскворецкий суд, в Судебный департамент и в управление Судебного департамента в Москве», — говорит он.

Ранее RT сообщал, что Минюст ещё в конце 2016 года отменил ограничение в 20 кг на посылки гражданам, находящимся в местах лишения свободы, однако исправительные учреждения по-прежнему не принимают более тяжёлые передачи.

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