Суд в Москве отказал в получении заключёнными посылок весом более 20 кг
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По мнению истца, действующие законы позволяют отправлять заключённым посылки весом до 50 кг, однако в ФСИН ограничивают предельный вес отправлений 20 кг. ЦПИГ просил суд обязать ФСИН исполнять действующее законодательство.
Суд в удовлетворении иска отказал, подчеркнув, что ФСИН не нарушает закон, отказываясь принимать посылки весом более 20 кг, поскольку иное не предусмотрено законом о почтовой связи.
«В решении судьи Рубцовой просто скопирован текст из ответов ФСИН — там даже орфографические и пунктуационные ошибки идентичны, — говорит Кайфаджян. — Кроме того, в решении указано название несуществующего нормативного правового акта — «Правила почтовой связи». Также суд указывает, что статья 90 УИК России содержит отсылочную норму к правовому акту, регулирующему отношения в области почтовой связи. Это неправда, в чём легко убедиться, просто прочитав статью».
По словам Кайфаджяна, суд незаконно отказал в ознакомлении истца с материалами дела и выдаче протокола судебного заседания.
«Я подал жалобы на неправомерные действия судьи в Замоскворецкий суд, в Судебный департамент и в управление Судебного департамента в Москве», — говорит он.
Ранее RT сообщал, что Минюст ещё в конце 2016 года отменил ограничение в 20 кг на посылки гражданам, находящимся в местах лишения свободы, однако исправительные учреждения по-прежнему не принимают более тяжёлые передачи.