«Остановит от того, чтобы «побаловаться»: какие поправки предложил Минздрав для проверок учащихся на наркотики

Минздрав предложил более тщательно тестировать школьников и студентов на наркотики. В ведомстве считают, что необходимо проводить анализы на наличие в организме опиатов, каннабиноидов, кокаина, амфетамина и метамфетамина. При этом в ходе медосмотра врачи получат возможность отправить ученика на повторный анализ даже в случае отрицательных результатов первого. В Совфеде поддержали эту инициативу, отметив, что такой шаг позволит бороться с распространением запрещённых веществ среди несовершеннолетних. В Национальном родительском комитете считают, что перспектива таких проверок может уберечь школьников и студентов от соблазна «побаловаться» наркотическими веществами.

Министерство здравоохранения России предложило более тщательно проверять студентов и школьников на наркотики. Об этом говорится в опубликованном ведомством проекте изменения профильных медосмотров учащихся.

«Внести изменения в порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в документе.

Так, предлагается проводить химико-токсикологические анализы (ХТИ) мочи на определённый перечень наркотических веществ: опиаты, каннабиноиды (растительные и синтетические), амфетамин и метамфетамин, кокаин, барбитураты, метадон, бензодиазепины и синтетические катиноны. Подчёркивается, что эти анализы должны проводиться в обязательном порядке.

Если поправки будут приняты, то проводящий осмотр врач в случае возникновения подозрений может отправить анализы на более тщательное исследование, независимо от того, выявила предварительная проверка запрещённые вещества или нет. Сейчас подтверждающий анализ проводится только в том случае, если предварительный зафиксировал наличие веществ.

«Проект приказа направлен на совершенствование организационных форм и методов раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в отношении обучающихся в образовательных организациях и организации взаимодействия образовательных медицинских организаций», — подчеркнули в Минздраве.

Отмечается, что этот проект учитывает «дорожную карту» Минпросвещения России по борьбе с потреблением наркотиков среди учащихся.

РИА Новости

© Игорь Зарембо

«Никаких принудительных мер»

В Министерстве просвещения заявили, что проект приказа не вводит обязательные лабораторные анализы на наркотики.

«Никаких принудительных мер в проекте Минздрава не содержится. Он просто регламентирует процедуры направления анализов», — цитирует «Российская газета» пресс-службу ведомства.

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Отмечается, что работа Минздрава и Министерства просвещения по выявлению потребления наркотиков среди учащихся включает социально-психологическое тестирование и медицинские осмотры. Школы и вузы обязаны проводить такие мероприятия, но для самих учеников сохраняется возможность от них отказаться, и «эти принципы сохраняются».

Так как в школах учатся несовершеннолетние, все процедуры должны согласовываться с их родителями, напомнила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. В разговоре с RT она подчеркнула, что в случае отказа от таких анализов ответственность должна лечь на плечи родителей. При этом Волынец положительно оценила инициативу ввести подобные анализы.

«Само наличие осмотров останавливает многих несовершеннолетних от употребления наркотиков, от того, чтобы «побаловаться». В этом возрасте, когда всё интересно, очень большой соблазн скатиться в эту плоскость. Дети, зная, что их станут проверять, будут понимать последующие проблемы… и не будут начинать», — сказала она.

В настоящее время в российских школах проблема наркомании остро не стоит, отметил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Однако в целом в мире наблюдается тенденция к увеличению наркопотребления среди молодёжи, а потому необходимо проводить превентивную политику в этой области, подчеркнул сенатор.

«Это правильное решение для выявления проблем, которые потом могут стать необратимыми для родителей и самих детей. Нужно будет это делать в соответствии с международными нормами и действующим российским законодательством», — отметил он в беседе с RT.

«Ситуацию удалось стабилизировать»

Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в интервью «Известиям» рассказал, что употребление наркотиков в возрастной группе 15—17 лет снижается, а доля тех, у кого находят запрещённые вещества, крайне мала.

«Идёт снижение спроса на наркотики среди возрастной группы 15—17 лет. Мы тестируем около 50 тыс. школьников в год, выявляем сотые доли процента потребителей. В учреждениях среднего профессионального образования — десятые доли процента», — сказал он.

Как отметил Брюн, доля студентов высших учебных заведений, имевших опыт употребления наркотиков, выше — 10—15%. Он также рассказал, что тестирование помогает бороться с наркоманией среди учащихся.

«Там, где мы проводим тестирование, всегда идёт снижение наркомании. Молодёжь начинает оглядываться по сторонам, может быть, бояться позора, разоблачения», — добавил нарколог.

По данным МВД, за последние годы потребление наркотических средств в России снизилось, особенно среди несовершеннолетних.