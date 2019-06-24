Названы самые наркозависимые регионы России

Специалисты «Трезвой России» подготовили новый ежегодный «антинаркотический» рейтинг регионов на основе данных за 2018 год. Документ уже направлен в правительство, Совфед и администрации субъектов, пишут «Известия».

Как отмечается, самая неблагополучная ситуация сложилась в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии.

По сравнению с прошлым годом, значительно ухудшилось положение дел в Северной Осетии — Алании, которая потеряла сразу 27 пунктов, и в Мордовии (минус 18 пунктов).

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

При составлении рейтинга учитывалась официальная статистика Росстата, Минздрава, МВД, сообщает газета. Его цель — выразить общественный запрос на реформы в данной сфере и предложить внедрить новую систему защиты граждан от наркоугрозы.

В декабре телеканал «360» передавал, что в Подмосковье пресекли деятельность лаборатории по производству наркотиков.