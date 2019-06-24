Названы самые наркозависимые регионы России

Короткая ссылка
Специалисты «Трезвой России» подготовили новый ежегодный «антинаркотический» рейтинг регионов на основе данных за 2018 год. Документ уже направлен в правительство, Совфед и администрации субъектов, пишут «Известия».
Названы самые наркозависимые регионы России
  • РИА Новости

Как отмечается, самая неблагополучная ситуация сложилась в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии. 

По сравнению с прошлым годом, значительно ухудшилось положение дел в Северной Осетии — Алании, которая потеряла сразу 27 пунктов, и в Мордовии (минус 18 пунктов).

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

При составлении рейтинга учитывалась официальная статистика Росстата, Минздрава, МВД, сообщает газета. Его цель — выразить общественный запрос на реформы в данной сфере и предложить внедрить новую систему защиты граждан от наркоугрозы.

В декабре телеканал «360» передавал, что в Подмосковье пресекли деятельность лаборатории по производству наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить