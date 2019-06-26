Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

«В 2018 году с диагнозом «наркомания» обратилось за амбулаторной помощью 250634 пациентов. По сравнению с 2017 годом число таких пациентов уменьшилось на 8%», — уточняется в тексте.

Отмечается, что обычно к медикам обращаются люди в возрасте от 20 до 39 лет, большая часть из них — мужчины (83%).

26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Ранее в Управлении ООН по наркотикам и преступности сообщили, что около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.