ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году

Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Всемирный доклад о наркотиках — 2019».

Документ был подготовлен Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). За основу были взяты данные 2017 года.

«За отчётный период в мире возросло число наркозависимых, нуждающихся в медицинской помощи, — с 30 млн до 35 млн человек», — уточняется в тексте.

Как отметили в УНП ООН, наиболее распространённым видом наркотиков, по данным всемирной организации, признан каннабис, наиболее опасным — опиоиды (героин и опиум).

Весной 2018 года российский дипломат, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов рассказал, что 2017 год ознаменовался взрывным производством наркотиков всех видов в странах Латинской Америки и в Афганистане.